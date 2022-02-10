Валерия Радаева возмутил случай с зажатой дверями автобуса школьницей. Сегодня, 10 февраля, он сообщил об этом на своей странице в Инстаграм.

- Случай в Балакове, когда водитель автобуса намеренно зажал дверями ребенка, не заплатившего за проезд,- вопиющий и крайне возмутительный. То, что виновника происшествия отстранили от работы – это абсолютно справедливо и правильно, - написал губернатор.

Напомним, ранее на возмутительный инцидент в Балаково пожаловалась мама пострадавшей девочки.

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