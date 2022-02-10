Александр Бастрыкин

Председатель СК РФ Бастрыкин поручил разобраться с нападением на 16-летнюю девушку в Саратове. Об этом вчера вечером, 10 февраля, сообщила пресс-служба федерального следственного комитета.

- В связи с критическими публикациями СМИ по поводу установления обстоятельств нападения на 16-летнюю девушку в Ленинском районе Саратова глава СК России поручил руководителю СУ СК по Саратовской области Анатолию Говорунову отчитаться о проведенных проверочных мероприятиях. Расследование взяли на контроль в центральном аппарате СК, - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили о том, что пострадавшая девушка-подросток опасается за свою жизнь, поскольку атаковавший ее 15-летний однокурсник не был задержан правоохранителями.

Напомним, в сентябре 2019 года 18-летний Евгений Вербицкий зарезал 18-летнюю знакомую в подъезде ее дома в Ленинском районе Саратова. О готовящемся преступлении он сообщал заранее.

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