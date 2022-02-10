Саратовская область остается лидером России по абсолютной убыли населения

Саратовская область продолжает удерживать печальный рекорд по абсолютной убыли населения. Это следует из очередного доклада Росстата «Социально-экономическое положение России».

В Саратовской области за 11 месяцев 2021 года родились 16 844 человека, что чуть больше, чем в 2020, когда было 16 971. При этом скончались за тот же срок 44 864 человека. По сравнению с 2020 годом смертность выросла на 9595 человек.

Таким образом, естественная убыль населения увеличились - с 18 921 в 2020 году до 28 020 в этом.

Жители региона не только умирают, но и уезжают из Саратова. Миграционная убыль населения в январе-ноябре прошлого года она составила 3915 человек.

Таким образом, абсолютная убыль населения Саратовской области составила 31 935 человек. Это рекорд в России.

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