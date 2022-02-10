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Общество10 февраля 2022 8:41

Саратовская область остается лидером России по абсолютной убыли населения

Наталия Калинина
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)

Саратовская область продолжает удерживать печальный рекорд по абсолютной убыли населения. Это следует из очередного доклада Росстата «Социально-экономическое положение России».

В Саратовской области за 11 месяцев 2021 года родились 16 844 человека, что чуть больше, чем в 2020, когда было 16 971. При этом скончались за тот же срок 44 864 человека. По сравнению с 2020 годом смертность выросла на 9595 человек.

Таким образом, естественная убыль населения увеличились - с 18 921 в 2020 году до 28 020 в этом.

Жители региона не только умирают, но и уезжают из Саратова. Миграционная убыль населения в январе-ноябре прошлого года она составила 3915 человек.

Таким образом, абсолютная убыль населения Саратовской области составила 31 935 человек. Это рекорд в России.

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