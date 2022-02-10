Саратовские городские катки снова ждут отдыхающих
Сегодня, 01 февраля, в Саратове после снегопада чистят катки, об этом сообщает городская администрация.
Каток на стадионе «Волга» начнет работу с 17:00, сейчас его готовят к приему посетителей.
Остальные спортивные объекты будут открыты в плановом режиме.
Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин, который прибыл в Саратов с рабочим визитом, уже отчитал местные власти за сбои в уборке снега.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.