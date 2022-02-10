Саратовские городские катки снова ждут отдыхающих

Сегодня, 01 февраля, в Саратове после снегопада чистят катки, об этом сообщает городская администрация.

Каток на стадионе «Волга» начнет работу с 17:00, сейчас его готовят к приему посетителей.

Остальные спортивные объекты будут открыты в плановом режиме.

Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин, который прибыл в Саратов с рабочим визитом, уже отчитал местные власти за сбои в уборке снега.

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