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Происшествия10 февраля 2022 7:56

Автобус Саратов-Энгельс сбил 15-летнюю девушку на Московской

Пострадавшая в больнице
Наталия Калинина
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Фото: ГУ ГИБДД - Саратов

Фото: ГУ ГИБДД - Саратов

Сегодня, 10 февраля, энгельсский автобус в Саратове сбил 15-летнюю девушку, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 8:35 напротив дома № 152 по улице Московская. 50-летний водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 246 «Саратов-Энгельс» сбил 15-летнюю девушку.

Пострадавшая попала в больницу.

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