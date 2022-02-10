Автобус Саратов-Энгельс сбил 15-летнюю девушку на Московской

Фото: ГУ ГИБДД - Саратов

Сегодня, 10 февраля, энгельсский автобус в Саратове сбил 15-летнюю девушку, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 8:35 напротив дома № 152 по улице Московская. 50-летний водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 246 «Саратов-Энгельс» сбил 15-летнюю девушку.

Пострадавшая попала в больницу.

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