В Энгельсе рано утром сгорел частный дом

Сегодня, 10 февраля, в Энгельсе сгорел частный дом, о чем сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Возгорание произошло в 4:20 в поселке Шевченко. На пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в частном доме на улице Зеленой. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Обошлось без пострадавших, но дом сгорел полностью. На тушение выезжали два пожарных расчета.

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