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Здоровье10 февраля 2022 8:22

За сутки от коронавируса в Саратовской области скончались 12 человек

Общее число жертв пандемии в регионе выросло до 5436 человек
Источник:kp.ru
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В Саратовской области за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 12 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что скончались семеро женщин и пятеро мужчин в возрасте от 49 до 92 лет.

Таким образом, общее число погибших от COVID-19 с начала пандемии возросло до 5436 человек.

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