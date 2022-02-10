За сутки от коронавируса в Саратовской области скончались 12 человек

В Саратовской области за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 12 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что скончались семеро женщин и пятеро мужчин в возрасте от 49 до 92 лет.

Таким образом, общее число погибших от COVID-19 с начала пандемии возросло до 5436 человек.

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