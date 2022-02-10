Мэрия Саратова в очередной раз планирует изменить оформление киосков и торговых тележек

.

В мэрии Саратова готовят новое стилистическое оформление нестационарных торговых объектов. Речь идет о киосках, тележках для продажи мороженого и прохладительных напитков, печатной продукции и кофейных напитков, сувениров.

Предложения по новому оформлению выдвинула председатель комитета по архитектуре Анастасия Пузанова на прошедшем в мэрии заседании архитектурно-градостроительного совета.

Оформление в новом стиле коснется нестационарных торговых объектов на всей территории города.

Члены совета, среди которых саратовские архитекторы, ученые, представители министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, комитета культурного наследия области, профильных комитетов администрации города, Градозащитного совета при Саратовской областной Думе, депутаты и общественники поддержали предложение Пузановой.

.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.