В квартире на Усть-Курдюмской нашли тело избитого старика

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Минувшей ночью, 10 февраля, в квартире многоэтажки на улице Усть-курдюмская в Саратове нашли тело избитого 79-летнего мужчины.

Врачи скорой помощи констатировали смерть пожилого человека, а следователь СК после осмотра места происшествия с тела обнаружил повреждения - кровоподтеки и ссадины в области локтевого сустава, коленного сустава и на голове. Назначено судебно-медицинское исследование, чтобы установить точную причину смерти.

Следственным отделом по Волжскому району регионального СУ СКР начата доследственная проверка.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.