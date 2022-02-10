В Романовском районе 12-летний мальчик пострадал в ДТП

Фото: ГУ ГИБДД - Саратов

Вчера, 9 февраля, в Романовском районе Саратовской области произошло ДТТП, в котором пострадали три человека, в том числе 12-летний мальчик.

Авария была зафиксирована в 15:36 на трассе Балашов-Романовка. Автомобиль Daewoo Nexia, за рулем которого был 28-летний молодой человек, столкнулся с «Лада Ларгуз» под управлением 45-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали водители обеих машин, а также 12-летний мальчик из отечественного автомобиля.

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