В трех районах Саратова отключили холодную воду

Сегодня, 10 февраля, ООО «КВС» сообщили о новом отключении воды в Саратове.

В Заводском районе произошла авария на трубах по адресу Томская,9. До 20:00 остаются без воды абоненты по следующим адресам: 3-й Кавказский тупик,1а; 2-й Кавказский тупик,3,4; Томская,7,9.

Напомним, ранее мы сообщали о масштабном отключении в Кировском районе.

Без воды до вечера остались также жители Ленинского района Саратова.

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