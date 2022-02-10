В Татищевском районе на скользкой дороге столкнулись четыре машины

Фото: ГУ ГИБДД - Саратов

Вчера, 9 февраля, в Татищевском районе Саратовской области на скользкой дороге столкнулись четыре машины.

Авария была зафиксирована в 18:00 на 234 километре трассы Тамбов – Саратов, на подъезде к селу Корякино. ВАЗ-21099, за рулем которого был 25-летний парень, столкнулся с Renault Logan, которым управлял 39-летний мужчина. Следом ехала Toyota, 24-летний водитель которой превысил скорость и не соблюдал дистанцию. Он резко затормозил, автомобиль занесло и он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21104, которым также управлял 24-летний молодой человек.

В результате ДТП пострадала 33-летняя и 21-летняя пассажирки автомобиля Toyota. Они попали в больницу, о чем сообщает ГУ ГИБДД региона.

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