«Белая Долина» представила новинки мороженого на крупнейшей международной выставке в Москве

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С 7 по 11 февраля в Москве проходит крупная международная выставка продуктов питания «Продэкспо – 2022». Она объединила более 2,5 тысяч производителей из 70 стран.

Ежегодно «Продэкспо» демонстрирует все разнообразие современного продовольствия, а также самые новейшие технологии пищевой и перерабатывающей отрасли. Для многих компаний выставка является эффективной бизнес-площадкой для поиска новых партнеров и налаживания деловых отношений. Традиционно выставку посещают ведущие производители из многих стран еще и для того, чтобы обменяться опытом.

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Группа компаний «Белая Долина» на протяжении многих лет принимает участие в выставке, где представляет новинки производства. Как отмечают участники мероприятия, продукция ГК «Белая Долина» традиционно вызывает интерес у посетителей. К тому же в рамках выставки удаётся продемонстрировать всё разнообразие ассортиментной линейки.

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Стенд группы компаний «Белая Долина» объединил продукцию нескольких предприятий. «Молочный комбинат Энгельсский» представил классику производства: молоко, кисломолочные продукты, йогурты, творог, сметану, масло под брендами «Белая Долина», «Из села Удоево». Мясокомбинат «Митэк» представил сырокопченые колбасы и снэки ТМ «Schneller».

Особое внимание было приковано к новинкам мороженого. На «Продэкспо» была презентована новая торговая марка «Hypnose». Это коллекция эксклюзивного мороженого для истинных ценителей наслаждения. Утонченное сочетание нежнейшего мороженого и натурального бельгийского шоколада пришлось по вкусу тысячам посетителей стенда. Новинки «Шоколадный брауни» - шоколадное мороженое с прослойками вкуснейшего шоколадного топпинга, покрытое щедрым слоем молочного шоколада с кусочками хрустящего печенья, и «Малиновый чизкейк» - изысканное сочетание ванильного мороженого в белом шоколаде и малинового джема с кусочками натуральной малины подарят настоящее гастрономическое удовольствие.

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Невозможно пройти мимо ярких новинок мороженого “ICE BOOM”. Сочные фруктовые льды, эскимо в соковой глазури, мороженое-маршмеллоу, сэндвич 2-в-1, двойные вкусы и необычные формы понравятся и детям, и взрослым. “ICE BOOM” приковывает внимание тех, кто хочет все и сразу: клубника-банан, шоколад-ваниль, арбуз-дыня, тути-фрутти-черника, вареная сгущенка-кокос, соленая карамель-арахис - эти сочетания еще раз подтверждают, что мороженое, это в первую очередь удовольствие и возможность побаловать себя чем-то ярким и необычным.

«ГК «Белая Долина» выпускает мороженое с 2000 г. В начале это было классическое ванильное и шоколадное мороженое в вафельном стаканчике. Сегодня мы выпускаем более 100 позиций мороженого в самых разных форматах, а также постоянно разрабатываем новые виды. Наше мороженое знают и любят не только в Саратовской области, но и во многих регионах России и даже мира, поэтому мы активно развиваем это направление. Когда достроится фабрика мороженого “Белая Долина” наши мощности возрастут до 15000 тонн мороженого в год, что позволит реализовать самые смелые планы и войти в ТОП-10 фабрик мороженого в России», - говорит коммерческий директор ГК «Белая Долина» Альбина Искакова.

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Итогом стали десятки предложений о сотрудничестве из России (Иркутская, Томская, Ростовская, Ярославская, области, Республика Башкортостан, Хабаровский край) и стран ближнего и дальнего зарубежья (Казахстан, Беларусь, Абхазия, Армения, Монголия, Китай) — вот не полный перечень мест, где ждут на прилавках продукцию «Белой Долины». Выставка в очередной раз показала, что «Белая Долина» выбрала правильный курс. Постоянное развитие производственных площадок, новинки и стабильное качество - вот то, чем могут гордиться покупатели и партнеры.