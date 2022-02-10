Рынки и магазины Саратова от снега убирают 156 машин

Уборка снега

Сегодня, 10 февраля, в уборке Саратова от снега задействованы 703 единицы техники и 6251 рабочий, о чем сообщает городская администрация.

Дороги федерального, регионального и местного значения чистят от последствий снегопада 308 спецмашин. А дворы убирают 1707 коммунальных работников и 104 машины спецтехники.

На объекты социальной сферы вышли 135 единиц техники и 901 коммунальщик. За уборку территорий, прилегающих к объектам торговли, отвечают 156 единиц техники и 3405 рабочих.

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