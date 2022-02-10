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Общество10 февраля 2022 6:14

Мэрия Саратова: Глава города устроил разнос подчиненным за неочищенные трамвайные пути

Источник:kp.ru
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Снегопад снова застал коммунальщиков Саратова врасплох

Снегопад снова застал коммунальщиков Саратова врасплох

Фото: Мария Франко

Глава администрации Саратова поручил своему первому заместителю Дмитрию Алексееву провести служебную проверку и выяснить, почему не были оперативно расчищены трамвайные пути. Напомним, с утра 10 февраля в Саратове не работают пять трамвайных маршрутов, еще один ходит по сокращенному пути.

В пресс-службе мэрии сообщили, что глава города «подверг жесткой критике глав районных администраций» за слабый контроль очистки города от снега.

- Руководители территориальных подразделений должны в такие периоды с 5 утра совершать объезды районов, чтобы владеть полной картиной и распределять задания для переданной техники. Особое внимание нужно обращать на маршруты общественного транспорта, - устроил разнос подчиненным мэр.