Десятки домов в Ленинском и Кировском районах Саратова остались без воды

Сегодня, 10 февраля, десятки домов в двух районах Саратова остались без воды, об этом сообщает ООО «КВС».

В Кировском районе авария произошла по адресу Соколовая,330. Из-за нее до 20:00 прекращена подача холодной воды по следующим адресам: Соколовая (четная сторона от Танкистов до Вольской), Большая Горная (от Пугачева до Вольской), Чапаева (от Большой Горной до Соколовой), Вольская (нечетная сторона от Большой Горной до Зарубина).

Кроме того, идет ремонт водопроводных сетей в Ленинском районе. По адресу Московское шоссе,1. До 20:00 прекращено холодное водоснабжение абонентов:

ст. Трофимовский-1; ул. Керамическая, 6; ул. Моторная, 6,16,14,18; Московское шоссе, 1,3,5,7,7а,9а,23а,23б; ул. Моторная, 5,6,7,8,12. Частные домовладения по следующим улицам: 2-й и 3-й Петровские пр., 2-я Елшанская; пр. Яблочкова, Керамическая, Моторная.