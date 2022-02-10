Неубранные улицы Саратова прославились на всю страну

Сюжет "Первого канала"

Вчера вечером, 9 февраля, неубранные от снега улицы Саратова прославились на всю страну: «Первый канал» снял сюжет про саратовские сугробы и сосульки.

- С трудом передвигаются по улицам и жители Саратова, - рассказывают на федеральном телевидении, упоминая регион в числе других проблемных, - Главная опасность сверху, но люди жалуются и на сугробы.

- Смотреть больно, как дети идут с родителями в садик и прыгают по сугробам.

- Такое впечатление, что у некоторых домов нет управляющих компаний, сосульки по полтора-два этажа висят каждый год, - жалуются горожане.

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