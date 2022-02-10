Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 февраля 2022 6:06

Неубранные улицы Саратова прославились на всю страну

«Первый канал» снял сюжет про саратовские сугробы
Наталия Калинина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Сюжет "Первого канала"

Сюжет "Первого канала"

Вчера вечером, 9 февраля, неубранные от снега улицы Саратова прославились на всю страну: «Первый канал» снял сюжет про саратовские сугробы и сосульки.

- С трудом передвигаются по улицам и жители Саратова, - рассказывают на федеральном телевидении, упоминая регион в числе других проблемных, - Главная опасность сверху, но люди жалуются и на сугробы.

- Смотреть больно, как дети идут с родителями в садик и прыгают по сугробам.

- Такое впечатление, что у некоторых домов нет управляющих компаний, сосульки по полтора-два этажа висят каждый год, - жалуются горожане.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.