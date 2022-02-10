С российской стороны на трассе в Казахстан в Саратовской области ввели ограничения проезда

Сегодня, 10 февраля, следом за Казахстаном, с российской стороны на трассе на соседнюю республику в Саратовской области ввели ограничения проезда, об этом сообщает ГУ ГИБДД региона.

С 9:00 запрещается проезд грузовых и рейсовых автобусов на участке км 583+000 - км 597+000 федеральной трассы А-298 а/д Р-208 «Тамбов-Пенза» Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с республикой Казахстан.

Причиной введения ограничений стала метель на территории соседнего государства. Оно сохраняется до особого распоряжения.

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