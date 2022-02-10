В Саратовской области коронавирусом заразились 1 844 человек за сутки

На сегодня, 10 февраля, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 1 844 человек. Всего в регионе зарегистрировано 159 434 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 131 984 человек, за сутки — 405. В стационарах области остаются 1 838 пациентов, на амбулаторном лечении пребывают еще 20 346 человек.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 105;
- 7-14 лет — 231;
- 15-17 лет — 122;
- 18-29 лет — 210;
- 30-49 лет — 632;
- 50-64 лет — 359;
- 65 и старше — 185.
С пневмонией в больницы поступили 48 человек, с признаками ОРВИ — 1794, двое пациентов переносят коронавирус без симптомов.
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