В Саратовской области коронавирусом заразились 1 844 человек за сутки

На сегодня, 10 февраля, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 1 844 человек. Всего в регионе зарегистрировано 159 434 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 131 984 человек, за сутки — 405. В стационарах области остаются 1 838 пациентов, на амбулаторном лечении пребывают еще 20 346 человек.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 105;

- 7-14 лет — 231;

- 15-17 лет — 122;

- 18-29 лет — 210;

- 30-49 лет — 632;

- 50-64 лет — 359;

- 65 и старше — 185.

С пневмонией в больницы поступили 48 человек, с признаками ОРВИ — 1794, двое пациентов переносят коронавирус без симптомов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.