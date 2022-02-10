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Общество10 февраля 2022 2:40

В Саратовской области будет снег с дождем и гололед

Наталия Калинина
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Погода в Саратове

Погода в Саратове

Сегодня, 10 февраля, в Саратовской области будет снег с дождем и гололед, об этом предупреждает Приволжское УГМС.

В Саратове температура колеблется в районе нуля днем и опустится до -3 градусов вечером, по ощущениям немного холоднее. Небо затянуто плотными облаками, с утра будет туман. Дует западный и юго-западный ветер, отдельные порывы которого достигают 8 м/с.

В Саратовской области облачно с прояснениями. В Левобережье снег с дождем, в Правобережье просто снегопад. Ртищево, Балтай и Озинки накроет туман. Ветер дует северо-западный, со скоростью 6-11 м/с. Температура колеблется от +1 до -4 градусов. На отдельных участках дорог гололедица, снежные заносы.

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