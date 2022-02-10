В Саратове задержан 39-летний телефонный террорист, операция произведена сотрудниками Приволжского линейного управления МВД России на транспорте и регионального УФСБ России, о чем сообщает пресс-служба ведомства.
6 февраля подозреваемый позвонил «112» и сообщил о ложной угрозе теракта на железнодорожном вокзале Саратова. Правоохранителям пришлось выезжать на место и все проверять. Никакой бомбы естественно не было.
Вскоре удалось вычислить злоумышленника, им оказался 39-летний ранее судимый житель Саратовской области. Он совершил звонок из хулиганских побуждений. Возбуждено угольное дело, нарушителю грозит до пяти лет.
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