Казахстан закрыл трассу на границе с Россией в Озинском районе Саратовской области

Закрыта трасса между Россией и Казахстаном

Закрыта трасса в Казахстане на границе с Россией, связанная с федеральной дорогой на территории Озинского района Саратовской области.

- По информации ЕДДС Озинского района, на территории Казахстана с 09.00 в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на дороге республиканского значения «Уральск-Таскала - граница. РФ» (76-104 км, п. Таскала – гр. РФ) - сообщил председатель правительства области Роман Бусаргин.

Проезд на въезд и выезд из Казахстана здесь закрыт для всех видов автотранспорта.

В Озинках сообщили, что в районе продолжает бушевать сильный ветер, на дорогах низовая поземка, метель, ограничение видимости.

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