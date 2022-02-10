В Саратове пять трамвайных маршрутов не ходят из-за ночного снегопада

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В Саратове утром 10 февраля из-за прошедшего накануне вечером и ночью снегопада не ходят пять трамвайных маршрутов. Расчистку путей на маршрутах №№ 3 и 8 в мэрии обещают завершить приблизительно в 15.00, время расчистки путей на маршрутах №№ 2, 5 и 7 не сообщают, но работы там также ведутся.

Трамваи №№ 4, 6, 9, 10, вышли на линии, трамвай № 11 ходит только до улицы Осипова - в центр города не идет.

Троллейбусы вышли на линии и ходят в штатном режиме, сообщили в городской администрации. Тоже касается всех автобусов.

"Имеются локальные затруднения" по ходу следования на некоторых автобусных маршрутах - из-за буксующих на подъемах большегрузных машин.

- Данные адреса оперативно переданы в работу коммунальным службам и ГИБДД, - уточнили в администрации Саратовва.

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