В четырех районах Саратовской области есть проблемы с проездом на региональных дорогах

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В Саратовской области на ряде региональных и местных дорог есть проблемы с проездом. Затруднения в движении из-за снегопада наблюдаются в Базарно-Карабулакском, Воскресенском, Ершовско, Озинском районах. Всего на семь часов утра 10 февраля сильный снег продолжался в 34 районах области.

Как сообщил в своем телеграм-канале председатель правительства области Роман Бусаргин, все федеральные трассы открыты для проезда.

Техника работает по всем направлениям, чтобы обеспечить безопасный проезд.

На расчистке автодорог области работало 1248 единиц техники (без учёта техники на вывоз снега).

На федеральных автомобильных дорогах – 284 единицы техники, на региональных – 425 единиц, на муниципальных - 539 единиц.