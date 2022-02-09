Две трети жителей Саратова готовы встретить День святого Валентина, однако 82 процента опрошенных не готовы потратить на подарки более пяти тысяч рублей.

73 процента опрошенных собираются отмечать День святого Валентина. Чуть более половины проведут его дома, около 30 процентов сходят в ресторан, 26 процентов планируют оригинальное свидание или поездку за город.

82 процента опрошенных планируют уложиться в подарочный бюджет 5 тысяч рублей, однако 4 процента готовы потратить и больше 10 тысяч.

опрошенных отметили, что готовы потратить на 14 февраля от 10 000 рублей и больше.

Самыми популярными подарками на 14 февраля саратовцы назвали цветы (37 процентов) и сладости (18 процентов), а также предметы для хобби и отдыха, их выбрали 24 процента. Опрос проведен аналитиками портала Авито.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.