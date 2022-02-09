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Общество9 февраля 2022 13:38

Каждый двухсотый выпускник из Саратова не способен сдать ЕГЭ

На второй год в школах остались 632 ученика
Наталия Калинина
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Каждый двухсотый выпускник из Саратова не способен сдать ЕГЭ, так они составляют 0,5 процента от общего числа. За 2021 год на второй год в школах остались 632 ученика. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщил министр образования Саратовской области Михаил Орлов в рамках онлайн пресс-конференции.

К сентябрю в Саратовской области будут достроены пять школ. Капитальный ремонт будет проведен в 290 образовательных учреждениях. 171 школа получит новое компьютерное оборудование.

Министр также отметил, что с 2016 года в регионе появились 50 детских садов.

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