Туман в Саратове

Завтра, 10 февраля, в Саратовской области ожидается метель и сильный снегопад, об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Ночью и днем в отдельных районах области выпадет сильный снег, а также туман с видимостью 500 метров и менее, особенно он густым будет в восточных районах. В левобережье снег с дождем. На дорогах будет гололед.

В регионе дует сильный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду. Госавтоинспекция просит водителей не превышать скорость.

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