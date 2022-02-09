Зажавшим ребенка в дверях водителем из Балаково займется прокуратура

Фото: Инстаграм

Водитель из Балаково зажадл не оплатившую проезд девочку дверями и провез так целую остановку. Прокуратура города организовала проверку обстоятельств инцидента.

Напомним, это случилось на маршруте № 9. Мама девочки рассказала, что ее дочь забыла деньги на проезд, поэтому водитель зажал ее дверями и провез так лишнюю остановку.

Глава администрации уже заявил, что водитель, совершивший это нарушение, будет уволен. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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