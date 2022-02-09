Четыре школы в Саратове частично вышли с карантина

На сегодня, 9 февраля, еще четыре школы в Саратове вышли с карантина, о чем сообщает городская администрация.

С 10 по 16 февраля закрывается на карантин школа №26, где был превышен 20-прроцентный эпидпорог.

К очной форме обучения вернулись некоторые классы в гимназии №5, школах № 6,№18, а также средней общеобразовательной школе «Аврора».

Полностью возобновлен учебный процесс в школе №16, школах сел Поповка, Александровка, а также вечерней общеобразовательной школе №9.

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