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Здоровье9 февраля 2022 12:55

Четыре школы в Саратове частично вышли с карантина

«Аврора» частично вернулась к очной работе
Наталия Калинина
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На сегодня, 9 февраля, еще четыре школы в Саратове вышли с карантина, о чем сообщает городская администрация.

С 10 по 16 февраля закрывается на карантин школа №26, где был превышен 20-прроцентный эпидпорог.

К очной форме обучения вернулись некоторые классы в гимназии №5, школах № 6,№18, а также средней общеобразовательной школе «Аврора».

Полностью возобновлен учебный процесс в школе №16, школах сел Поповка, Александровка, а также вечерней общеобразовательной школе №9.

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