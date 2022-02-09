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Здоровье9 февраля 2022 12:48

В Саратовской области на карантин по ОРВИ закрыты 123 школы

Из-за коронавируса на удаленке лишь один класс
Наталия Калинина
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На сегодня, 9 февраля, в Саратовской области на карантин по коронавирусу отправлен один класс в одной школе Саратова, две группы в двух детских садах областного центра, а также одна группа ГАПОУ СО БТМСХ Балашовского района.

Из-за угрозы распространения ОРВИ на дистанционный режим перешли 123 школы, 10 детских садов, четыре профорганизации, где обучаются 2939 студентов. Кроме того, на карантин отправились 522 класса в 110 школах, 70 групп в 43 детских садах, 28 групп в пяти профорганизациях.

С 1 по 9 февраля 2022 года студенты ВУЗов находятся на каникулах.

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