В Саратовской области на карантин по ОРВИ закрыты 123 школы

На сегодня, 9 февраля, в Саратовской области на карантин по коронавирусу отправлен один класс в одной школе Саратова, две группы в двух детских садах областного центра, а также одна группа ГАПОУ СО БТМСХ Балашовского района.

Из-за угрозы распространения ОРВИ на дистанционный режим перешли 123 школы, 10 детских садов, четыре профорганизации, где обучаются 2939 студентов. Кроме того, на карантин отправились 522 класса в 110 школах, 70 групп в 43 детских садах, 28 групп в пяти профорганизациях.

С 1 по 9 февраля 2022 года студенты ВУЗов находятся на каникулах.

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