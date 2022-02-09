Нейросети таким нарисовали Саратов

Нейросети создали портреты Саратова и Энгельса. Жителям городов результат понравился.

Специальные программы позволяют провести «хуманизацию» города. Они генерируют портрет человека на основе представленного описания города.

При составлении портрета Энгельса упомянули Парк покорителей космоса, а также использовали такие эпитеты, как космический, маленький и уютный город на реке. Получился интеллигентного вида брюнет средних лет.

При описании Саратова использовались слова жаркий, купеческий, город с историей. Получился гордый славянин с густой бородой и волжским загаром.

Энгельс

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