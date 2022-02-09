Застройщика из Ершова оштрафовали за некачественное строительство, об этом сообщает прокуратура Саратовской области.
В 2021 году в Ершове начали строительство комплекса многоэтажек, однако застройщик мешал региональному министерству строительства и ЖКХ контролировать процесс. Уже на стадии возведения фундамента были допущены многочисленные нарушения.
Директора строительной организации привлекли к административной ответственности за нарушение требований и применение некачественных строительных материалов. Он отделался штрафами в 27 и 30 тысяч рублей. Выявленные нарушения устранены.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.