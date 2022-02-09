Застройщика из Ершова оштрафовали за некачественное строительство, об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

В 2021 году в Ершове начали строительство комплекса многоэтажек, однако застройщик мешал региональному министерству строительства и ЖКХ контролировать процесс. Уже на стадии возведения фундамента были допущены многочисленные нарушения.

Директора строительной организации привлекли к административной ответственности за нарушение требований и применение некачественных строительных материалов. Он отделался штрафами в 27 и 30 тысяч рублей. Выявленные нарушения устранены.

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