Жители Саратова смогут подключить виртуальную SIM-карту ГПБ Мобайл

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Мобильный оператор от Газпромбанка, ГПБ Мобайл, запустил возможность подключения к своим услугам через технологию eSIM для жителей Саратова и Саратовской области.

Уже сейчас можно заказать eSIM в удобное для вас место через сайт оператора, а также подключиться в отделениях банка в Саратове. Эта технология представляет собой виртуальную SIM-карту, которая встроена в телефон. Пользователь может пользоваться сразу несколькими номерами, даже если его телефон не поддерживает 2 SIM-карты. При этом eSIM можно использовать одновременно с пластиковой SIM- на одном устройстве. Технология безопасна - данные на ней защищены блокировкой смартфона. eSIM поддерживают большинство современных моделей телефонов, полный список устройств доступен на сайте ГПБ Мобайл. Подключение происходит путем сканирования QR-кода после заключения договора оказания услуг.

Если абонент переходит на eSIM ГПБ Мобайл со своим номером, то ему будет начислено 1000 бонусных рублей. Также протестировать связь оператора можно будет бесплатно в течение 14 дней, потенциальным абонентам будет доступно 5 Гб интернета и 200 минут звонков, чтобы оценить качество услуг.