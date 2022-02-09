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В детском саду в Балаково дети мокнут под протекающей крышей, об этой проблеме горожане сообщили сегодня, 9 февраля, в социальной сети.

Как пишет подписчик паблика «Типичный Балаково!» ВКонтакте, крыша протекает в детском саду №11.

- Воспитатели подставляют ведра, тряпки и т.д., - пишет автор поста. На представленных снимках видно, что помещениям нанесен заметный ущерб.

- Администрация и комитет образования - обратите внимание! – просит житель Балакова.

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