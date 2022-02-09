Градозащитники в Саратове поддерживают снос «дома Курихина»

"Дом Курихина"

Члены Градозащитного совета при Саратовской областной Думе поддерживают снос «дома Курихина», здание с рестораном, построенное незаконно на земле музея имени Федина.

- Ситуацию нужно рассматривать с точки зрения закона. Архитектурная ценность здания не может быть основанием для отмены сноса. Правила нужно соблюдать, - высказался архитектор Дмитрий Назимов.

- Не стоит переводить обсуждение законных процедур в споры об архитектуре, - отметил Владимир Лешуков.

- Нельзя было отбирать землю у музея Федина и делать там ресторан вместо картинной галереи. Главное, о чем нужно помнить – это незаконность данного строительства. Также хотелось бы напомнить об уничтоженных памятниках культуры в городе: Доме Виноградова, Доме Терликова, а также Доме художника, доведенном до плачевного состояния. Все прекрасно знают, чьих это рук дело, - заявил заместитель председателя Градозащитного совета при Саратовской областной Думе.

- Это решение суда и незаконно построенное здание подлежит сносу. Нужно выяснить, кто виноват в том, что допустили строительство, - заявила также Почетный архитектор России Наталья Рапопорт, которая не является членом Градозащитного совета.

Напомним, ранее суд в Саратове удовлетворил иск о возврате музею Федина земли под рестораном, оформленным на мать скандального олигарха Курихина. Здание постановили снести.

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