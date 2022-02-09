Для спортсменов в Саратове гонку «Лыжни России» проведут в очном формате

Для большиснтва участников гонка пройдет в режиме онлайн

Гонка «Лыжни России» пройдет в Саратовской области 12 и 13 февраля. Соревноваться участники будут в режиме онлайн, так как массовые акции сейчас запрещены Роспотребнадзором. Об этом рассказали на пресс-конференции в правительстве области.

- Онлайн-формат подразумевает прохождение выбранной дистанции в любом месте за любое время. Участник самостоятельно фиксирует время на спортивных часах или при помощи фитнесс-трекера. Эти данные до 13 февраля необходимо будет внести в личный кабинет на сайте e-champs.com, где проходит регистрация, — пояснил первый заместитель министра молодежной политики и спорта Саратовской области Андрей Абрашин.

Для мужчин и женщин старше 18 лет предлагают пробежать 10 км, для юношей и девушек – пять км.

Абрашин заметил, что пока зарегистрировались около пяти тысяч участников, но поскольку многие делают это буквально в последние часы, об окончательной цифре говорить рано.

Из тех, кто уже заявил о готовности встать в эти дни на лыжи - 61% - мужчиныБолее 55% процентов участников выбрали дистанцию в 10 км.

Зарегистрироваться можно будет до 17:00 11 февраля. Стартовый пакет выдает мандатная комиссия на стадионе «Локомотив» с 10 до 17:00, комиссия работает до 12 февраля. Каждому зарегистрированному положен индивидуальный номер и шапочка с логотипом «Лыжни России».

Кроме того, для участников, имеющих не меньше второго разряда по лыжным гонкам, 12 февраля в 12:00 на территории Кумысной поляны пройдут соревнования для сильнейших. Количество — около 200 человек.

Судья Всероссийской категории Анатолий Сурков на пресс-конференции заметил, что участие в «Лыжне России» принимает все больше людей. Специально для спортсменов, имеющих разряд не ниже второго по лыжным гонкам, на территории Кумысной поляны 12 февраля пройдет отдельный очный старт, предполагается что участие в нем примут около 200 человек.

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