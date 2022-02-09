Жителям Саратова рассказали об ограничении парковки на вечер

Жителям Саратова рассказали об ограничении парковки. В ночь с 9 на 10 февраля с 20.00 до 5.00 нельзя будет проехать и припарковаться по следующим адресам:

- ул. Лунная от ул. Вишневая до ул. Деловая;

- 3-й Студеный проезд от ул. Шехурдина до ул. Студеная;

- ул. Рахова от ул. Зарубина до ул. Кутякова.

10 февраля с 7.00 до 16.00 запрещается движение и парковка по ул. Антонова от дома 24В в сторону ул. Топольчанская.

На штрафстоянку отправятся автомобили, мешающие уборке снега по следующим улицам:

- ул. Навашина;

- ул. Соборная от ул. Волжская до ул. Кузнечная;

- ул. Радищева от ул. Кутякова до ул. Б. Горная;

- ул. Б. Горная от ул. Радищева до ул. Октябрьская;

- 1-й проезд Строителей от пр. Строителей до ул. Промышленная;

- ул. Шелковичная от ул. Б. Садовая до Октябрьского ущелья;

- ул. Клочкова от ул. Политехническая до Литейного пр-да;

- ул. Электронная от ул. Лебедева-Кумача до ул. Перспективная;

- ул. Танкистов от ул. Соколовая до ул. Навашина;

- ул. Ак. Семенова от ул. Топольчанская до ул. Кузнецова;

- ул. Яблочкова;

- ул. Пушкина;

- ул. Лермонтова от ул. Октябрьская до Обуховского пер.;

- ул. Дегтярная от ул. Чернышевского до ул. Б. Садовая;

- ул. 2-я Садовая от ул. Рахова до ул. Хользунова.