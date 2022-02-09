Мужчина с ножами в магазине «Пятерочка» в Саратове: Подозреваемый оказался обычным вором

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В Саратове магазин сети «Пятерочка» на улице Лисина обокрали – пропали две упаковки ножей, ценой почти две тысячи рублей каждая. Директор обратилась в полицию, а полицейские – к видеозаписям системы наблюдения магазина.

Выяснилось, что некий мужчина дважды заходил в магазин и каждый раз брал с витрины у входа упаковку кухонных ножей, засовывая ее во внутренний карман куртки. К счастью, никакого насилия или грабежа в «Пятерочке» с их применением вор не затевал и просто ушел.

Участковый ОП №3 по Саратову опознал мужчину на видео – им оказался ранее уже находившийся под подпиской о невыезде 46-летний мужчина. Когда его доставили в отдел полиции то он признался, что ножи унес из магазина и продал их неизвестному практически с 90% дисконтом – за 200 рублей каждую упаковку.

Заведено новое уголовное дело, а его фигурант по-прежнему остался на свободе под подпиской о невыезде.

Соседним магазинам стоит перенести стойки с ножами подальше от входа.

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