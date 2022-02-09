Нетрезвая жительница Заводского пострадала от злой Любови

Нетрезвая жительница Заводского района Саратова пострадала от злой Любови, об этом сообщает УМВД России по Саратову.

В полицию обратилась 39-летняя жительница Заводского района. Она рассказала, что на новогодние праздники у нее гостила соседка по имени Любовь. Женщины весело распивали спиртные напитки, но в какой-то момент поссорились, после чего соседка ее побила.

Вскоре 29-летнюю злоумышленницу удалось задержать. Девушка уже ранее была судима за то, что распускала руки, теперь ее отправили под подписку о невыезде. На Любовь, саму пострадавшую и ее мужа, который вставал на защиту спутницы жизни, составлены протоколы о побоях.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.