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Происшествия9 февраля 2022 11:03

Нетрезвая жительница Заводского пострадала от злой Любови

На всех участников драки составлены протоколы
Наталия Калинина
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Нетрезвая жительница Заводского района Саратова пострадала от злой Любови, об этом сообщает УМВД России по Саратову.

В полицию обратилась 39-летняя жительница Заводского района. Она рассказала, что на новогодние праздники у нее гостила соседка по имени Любовь. Женщины весело распивали спиртные напитки, но в какой-то момент поссорились, после чего соседка ее побила.

Вскоре 29-летнюю злоумышленницу удалось задержать. Девушка уже ранее была судима за то, что распускала руки, теперь ее отправили под подписку о невыезде. На Любовь, саму пострадавшую и ее мужа, который вставал на защиту спутницы жизни, составлены протоколы о побоях.

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