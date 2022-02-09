Фото: Инстаграм Сергей Грачев

В Балаково водитель автобуса зажал девочку дверями и протащил так целую остановку. Глава балаковской администрации Сергей Грачев назвал инцидент вопиющим, историей он поделился на своей странице в Инстаграм.

- Только провели совещание с перевозчиками, так у нас снова вопиющий случай. Водитель маршрута N 9 намеренно зажал дверями девочку, которая не оплатила проезд и провез ее так еще остановку.

Уже проведена проверка. Сейчас водитель отстранен от работы, его уволят. Перевозчикам рекомендую напомнить водителям об ответственности, - пишет Грачев.

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