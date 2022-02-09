В Саратове суд выразил недоверие бывшему директору ООО «УК Доверие»

Суд выразил недоверие бывшему директору ООО «УК Доверие». Такой историей сегодня, 9 февраля, поделились в прокуратуре Саратовской области.

Вынесен приговор 45-летнему жителю Саратова, которого обвиняли в присвоении вверенного имущества и нанесении ущерба.

С 2018 года по июнь 2019 года директор ООО «УК Доверие» украл с расчетного счета организации шесть тысяч рублей. В то же время он не оплатил АО «Ситиматик» и ООО «КВС-Саратов» счета за оказанные коммунальные услуги для жителей его дома. Коммунальщики понесли ущерб в размере трех миллионов рублей, который злоумышленник возместил лишь частично.

За все это бывший директор УК получил два года условно с испытательным сроком на 1 год.

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