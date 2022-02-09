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Общество9 февраля 2022 10:01

Жителям Саратова выписали более незаконных 100 штрафов ГИБДД

Дорожные камеры были установлены с нарушениями
Наталия Калинина
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Жителям Саратова выписали более незаконных 100 штрафов ГИБДД, потому что дорожные камеры были установлены с нарушениями. К таким выводам пришли в прокуратуре региона после проведения проверки.

Сотрудники надзорного ведомства зафиксировали случаи простоя и некорректной настройки 12 дорожных камер. Сейчас их работу скорректировали, сотрудников профильного регионального министерства привлекли к дисциплинарной ответственности.

Восстановлены права более 100 жителей города и юридических лиц, которым необоснованно выписали штрафы.

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