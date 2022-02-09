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Политика9 февраля 2022 9:51

Гордума Саратова рассмотрит присвоение бывшему Саратовскому району названия Гагаринский

Проект решения сейчас рассматривает специально созданная рабочая группа
Источник:kp.ru
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
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В Саратовскую городскую Думу депутат Елена Злобнова внесла проект решения "О согласии на присвоение географическому объекту – вновь образованному административному району – наименования Гагаринский"

Городским депутатам предложено согласится с предложением мэра Михаила Исаева и дать название административному району, который образовалиу после объединения Саратова с территорией и населенными пунктами Саратовского района.

Для рассмотрения проекта в гордуме создали рабочая группа в рамках постоянной комиссии по местному самоуправлению, вопросам социальной сферы, законности, защите прав населения.

- В конце 2021 года администрацией муниципалитета проведен опрос на тему названия, которое следовало бы использовать для нового района Саратова, большинство проголосовавших выбрали вариант «Гагаринский», - сообщили в гордуме, не уточнив, на какой площадке был проведен опрос и сколько человек приняли в нем участие.

В мэрии Саратова уточнили, что опрос проводился втелеграм-канале городской администрации и там 69% из 1140 проголосовавших выбрали вариант «Гагаринский», 31% - «Саратовский». Также мэр Михаил Исаев провел опрос своих подписчиков в Инстаграм: 32% отметили «Саратовский», 68% – «Гагаринский».

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