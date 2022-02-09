Житель Саратова прописал в «резиновую квартиру» 62 иностранцев, о нарушении миграционного законодательства сообщает городское управление МВД.

С сентября по октябрь 2021 года 37-летний саратовец занимался фиктивной постановкой на миграционный учет иностранных граждан. Так он зарегистрировал в своей квартире на улице Сакко и Ванцетти сразу 62 гостей России. Где они в реальности проживали в это время – неизвестно.

Свою вину мужчина признал полностью. Его приговорили к году колонии строгого режима.

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