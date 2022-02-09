Гора снега скоро исчезнет

Гору снега возле Сенного обещали убрать. Сегодня, 9 февраля, администрация ответила на публикацию КП-Саратов.

- В связи со снегопадом мероприятия по вывозу снега с указанного участка будут проведены по мере высвобождения специализированной техники, - пишут чиновники.

Напомним, ранее саратовцы пожаловались на то, что по пешеходной зоне в районе Сенного невозможно пройти из-за огромной горы снега на тротуаре.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.