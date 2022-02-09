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Общество9 февраля 2022 9:27

Аварийное здание школы № 99 в Саратове отдадут в федеральную собственность

Наталия Калинина
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Здание бывшей школы № 99

Здание бывшей школы № 99

Здание бывшей саратовской школы отдадут в федеральную собственность. Проект соответствующего решения опубликован на сайте городской думы Саратова.

Четырехэтажное здание школы, расположенное по адресу Университетская, 44, а также одноэтажное здание на ее территории и земельный участок площадью 4796 квадратных метров, на котором они стоят, были включены в план приватизации на 2022 год, однако в итоге их решили передать в федеральную собственность.

Документ планируют рассмотреть на ближайшем заседании представительного органа 18 февраля. Напомним, ранее здание планировали продать за 16 миллионов.

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