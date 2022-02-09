Мэрия Саратова взялась за оценку плана реконструкции бывшей школы №3

Зждание бывшей школы № 3

Оценка стоимости разработки проекта реставрации и ремонта части здания, переданной городу проводится сейчас в отношении здания бывшей школы N 3 в Саратове. Об этом в телеграм-канале мэрии Саратова сообщил глава городской админисрации Михаил Исаев.

- Большая часть здания бывшей школы N 3 передана в муниципальную собственность. О необходимости восстановления образовательных функций объекта спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в конце лета прошлого года, - сообщил Исаев.

Здание частной женской гимназии М.И. Горенбург-Островской на углу ул. Горького и ул. Сакко и Ванцетти является объектом культурного наследия местного значения и много лет не использовалось. С 2013 года часть помещений находилась в ведении управления судебного департамента, другая часть объекта оказалась в частных руках.

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