Сегодня, 9 февраля, три района Саратова остались без воды до вечера. Об этом сообщает ООО «КВС».

В Волжском районе произошла авария по адресу Валовая,12. До 20:00 без воды остались ФОК «Звездный», бассейн «Юность» и санаторий «Серные воды».

В Кировском районе авария произошла по адресу Соколовая, 330. До полуночи без воды остались Соколовая (четная сторона) от Танкистов до Вольской, Большая Горная от Пугачева до Вольской, Чапаева от Большой Горной до Соколовой, Вольская (нечетная сторона) от Большой Горной до Зарубина.

Напомним, ранее мы сообщали об отключении воды в Поливановке.

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