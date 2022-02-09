В Саратовской области от коронавируса умерла 35-летняя женщина. Сегодня, 9 февраля, об этом сообщили в федеральном оперштабе.

- Скончались семеро женщин и двое мужчин в возрасте от 35 до 82 лет. Женщина 35 лет страдала тяжелой сопутствующей патологией, - уточнили в саратовском минздраве.

Всего за период эпидемии жертвами коронавируса стали уже 5422 саратовца. Общее количество заболевших в области составляет 157590 человек.

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