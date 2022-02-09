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Происшествия9 февраля 2022 8:19

В Корольковом саду 18-летний парень переломал себе кости на ватрушке

Покатушки на ватрушке закончились печально для парня в Саратове
Источник:kp.ru
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Катание на ватрушках в Корольковом саду закончилось ЧП

Катание на ватрушках в Корольковом саду закончилось ЧП

Вчера, 8 февраля на территории Королькова сада тяжелые травмы получил 18-летний парень. Он разбился, катаясь с горки на ватрушке.

Официальный представитель минздрава региона Анастасия Усова подтвердила факт получения уличных травм молодым человеком.

- Врачи скорой медицинской помощи 8 февраля госпитализировали оттуда 18-летнего мужчину, Он в тяжелом состоянии - получил серьезные уличные травмы на открытой местности. Сейчас пострадавший находится в лечебном учреждении и получает необходимую медицинскую помощь, - рассказала корреспонденту «КП-Саратов» Анастасия Усова.

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